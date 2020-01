Chivas debuta en el Clausura 2020 con una plantilla ampliamente renovada, ante el pronostico de un estadio lleno y con la ilusión de los aficionados rojiblancos de ver reflejado en el campo, la “revolución” que prometió Amaury Vergara.

El Rebaño, de forma sorpresiva, mantendrá la alineación con la que cerró el torneo anterior, siendo JJ Macías el único rostro diferente en el once titular, esto tras la baja de Alan Pulido, quien emigró a la MLS. Algunos fichajes irán a la banca e incluso, otros, podrían tener reservado su butaca en la tribuna.

A FC Juárez no le sienta nada bien visitar el Estadio Akron, pues a pesar de vivir su primer año futbolístico en la Liga MX, los antecedentes en Copa MX no dan un panorama alentador para los dirigidos por Gabriel Caballero. En los últimos 3 duelos disputados en territorio rojiblanco, los fronterizos no han podido ni siquiera rescatar un empate, registrando una tercia de derrotas, recibiendo 8 goles y marcando en 4 ocasiones.