Contra todo y contra todos. Esa es la historia de los directores técnicos, de cualquier equipo de cualquier institución, grande o pequeña, rica o pobre.

Pero en el Puebla, esto se magnifica. Juan Reynoso, el técnico de La Franja sabe dónde está parado, sabe que el cuadro camotero vivió años de angustia y desesperación en donde había anécdotas “de equipo amateur”, dice… Hoy, el Puebla se alista para volver a competir, con sus armas, con su reducido presupuesto, pero “con la ilusión de llegar a la Liguilla para saber de qué estamos hechos”.

Los poblanos fueron el equipo con el penúltimo peor presupuesto del inconcluso torneo de Clausura 2020, y para el impredecible Apertura 2020, las cosas no cambiarán mucho, pero el peruano le pone el pecho al futuro, esto no es nuevo para él.

“Sí, es real, es más duro. Marca [para la competencia] mucho el tema del talonario para armar los planteles. Hemos conformado un equipo duro, y gracias a eso no somos menos ni más que nadie, pero por momentos equilibremos las cosas. Se gana, se pierde, es futbol, pero ahí vamos, con la ilusión de tener la misma fortaleza con la que terminamos en el torneo pasado”.

El peruano ha sido campeón en su país en siete ocasiones, con Coronel Bolognesi, Melgar y Universitario; en México, auxiliar de Guillermo Vázquez, Raúl Arias, Enrique López Zarza y Enrique Meza.



El Puebla tiene alta autoestima



En el torneo pasado, el cuadro del Puebla estaba tasado en 24.6 millones de dólares, tres veces menos que el valor del plantel de Monterrey, valuado en 74.1 mdd.

Una constante en el futbol mundial, el pobre debe sobrevivir al rico, “pero no por eso somos menos que nadie, tampoco más”, dice el técnico de La Franja, Juan Máximo Reynoso, que se dice listo para comenzar de nuevo, para comenzar de cero. “Nos estaba yendo bien cuando el torneo se suspendió, si hubiera, bueno..., el hubiera no existe, teníamos cinco juegos sin perder, cuatro victorias, estábamos en camino de volvernos un cuadro incómodo”.

Eso ya quedó en el pasado, el peruano mira a un nuevo presente y para eso tiene que ir paso a paso, primero armando el equipo con lo que tenga, le vendan y le compren: “Es un argumento trillado de los técnicos: ‘no puedo competir con mi presupuesto’, pero nosotros tenemos otra visión, en los mano a mano a veces equilibras, ahí no hay presupuesto que valga. Superas y haces el gol, o te lo hacen. Nosotros trabajamos en la semana para maquillar eso con el colectivo, y eso hace que se equilibren las cosas y por ahí hemos triunfado”.

Ahí viene la paradoja: “A los grandes les hacemos juego y hemos obtenido victorias importantes y con los que estamos al mismo nivel, nos cuesta más trabajo. Pero esto nos ilusiona, el jugar de esta forma le da a los muchachos la posibilidad de mostrarse y tener la ambición de subir escalones, sin desmerecer al Puebla y si juntamos todo eso, el talonario [dinero] ya no es tangible.”

Reynoso y su Puebla se preparan para lo que viene, para adaptarse a la nueva forma de competir, y también de administrar sus valores. “Hoy somos privilegiados, tenemos trabajo, se han recortado muchos empleos con eso del Ascenso, así que hay que valorar las cosas y como técnico intentar optimizarlas. Va a ser duro decirle adiós a los chicos que terminan contrato, decirles… ‘no vamos a contar con ustedes’, porque no hay presupuesto que aguante todo esto que sucedió. Como responsable, con lo poco o mucho que hay, debemos presentar la mejor versión del Puebla”.

Por lo que pudiera pensarse y decirse, Juan Reynoso ve estable al club, más allá de los constantes rumores de venta, o de que el dueño Manuel Jiménez, no es tal: “Es el, el folclor del futbol. Hoy se tiene una gran oficina en un edificio muy lindo; están los chicos de mercadotecnia, directivos. La historia anterior no la vi, pero me contaron que hay anécdotas de futbol amateur. Sobre los rumores, no descarto nada, pero hay seriedad, los compromisos se cumplen, y debemos cumplir también”.