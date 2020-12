Por tener cinco minutos de fama, por tratar de darse a notar cuando su incipiente carrera como “comentarista” no lo lleva a ninguna parte, el exportero Moisés Muñoz evidenció su poca memoria y su falta de ética.

Como muchos, Muñoz, quien rogó por una oportunidad en Televisa para “analizar” partidos, se metió a opinar sobre los comentarios del periodista Héctor Huerta, quien dice tener pruebas de que en Cruz Azul hubo un supuesto amaño de partido, en el juego de vuelta contra Pumas, que “propició” su eliminación.

El exjugador “retwiteó” y comentó el mensaje que los jugadores cementeros dieron a la noticia dada por el comentarista de ESPN, escribiendo: “Y ahora que sigue? (sic) Pruebas, retractación, demanda por difamación? no entiendo, que (sic) necesidad de llegar hasta aquí”.

Lo que se le olvida a Muñoz, fue que él mismo insinuó o denunció un supuesto amaño de partidos, cuando jugando con Jaguares de Chiapas, se quejó de lo hecho en las últimos juegos del torneo de Clausura 2017, por Pumas y Monterrey, que perdieron sus últimos encuentro perjudicando indirectamente a los chiapanecos, que acabaron perdiendo la categoría.

Muñoz declaró irresponsablemente de esta forma al decretarse el descenso de Chiapas: “Es difícil aceptarlo. Porque es difícil aceptar que Pumas y Monterrey hayan perdido sus dos últimos partidos de la manera como lo hicieron, de verdad es de cuestionarse. Monterrey, el que más llega al arco rival, y de repente no hace un solo tiro gol en Veracruz, se me hace demasiado sospechoso, de la misma manera que hoy pierden con Morelia, no vi el partido obviamente...”.

Hipócritamente, Muñoz ahora critica la labor de un reconocido periodista, con premios nacionales, que tarde o temprano sustentará su información, mientras que él, sólo tiró palabras al aire, afectando a sus compañeros de profesión, poniendo en duda su honorabilidad, nunca presentó ninguna prueba, las que tanto exige ahora, este intento de comentarista.