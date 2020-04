Llegó a México entre la confusión y el poco conocimiento de su calidad en el campo. Se pensó que era refuerzo de alguno de los clubes potencia, pero venía a Ciudad Juárez, en donde se ha convertido en pieza clave y en donde ha incrementado su valor gracias a lo que ha mostrado en la cancha en tan poco tiempo.

Diego Rolan, delantero uruguayo del FC Juárez, se encontraba en un punto alto en el Clausura 2020 cuando vino el parón obligado por la pandemia. Tal vez no era su máximo, pero estaba cerca y junto a Darío Lezcano, formó una dupla que tiene a los Bravos en zona de clasificación, lo que hizo que la inteligencia deportiva de esos mismos clubes con los que se le vinculó en su llegada a México, le volteara a ver.

El charrúa llegó de incógnito a la Liga MX, incluso, en su arribo, la prensa nacional pensó que se dirigía rumbo a Coapa. Su currículum, con más de cinco años en Europa y una etiqueta de dos millones de dólares, le daba para reforzar a las Águilas.

“Cuando salí de migración en el aeropuerto, no me imaginaba esa cantidad de medios”, rememoró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes. “Los periodistas pensaron que iba con el América. Me sorprendí un poco, pero, por cuestiones contractuales, no podía decir mi destino. Gerardo, mi representante, se encargó de hablar con los reporteros para aclarar el tema”.

Eran las 4 de la mañana y el charrúa no tenía idea de lo que sucedía. No firmó con uno de los equipos más poderosos del país, pero fue una experiencia grata, la primera en suelo mexicano.

Cuatro goles en siete partidos lo han colocado en el radar de varios equipos de la Liga MX. A los 27 años de edad, el charrúa es una pieza atractiva para cualquiera, además de que su préstamo en Juárez, por parte del Deportivo La Coruña, vence este verano. De su parte, quedarse con los Bravos luce como lo mejor por ahora. “Ahora estoy muy contento con el club, me han tratado de maravilla. No veo más allá. Quiero destacar en Juárez, es lo primordial”.

Respecto a la decisión de salir de Europa —tras el descenso del Depor—, Diego explicó que fue algo sencillo.

“El futbol mexicano, al ser muy abierto, me permite

tener movilidad y eso me favorece muchísimo. Me gusta el estilo de competencia, debo aprovechar mi tiempo aquí y dejar mi marca”, cerró el sudamericano, quien también sueña con regresar a su selección.

