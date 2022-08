Lo corto que debe ser el Apertura 2022 por el Mundial de Qatar 2022 ha hecho que la Liga MX tenga algunas jornadas a media semana, como pasará del martes 16 al jueves 18 de agosto.



La fecha 9 del futbol mexicano se pone en marcha y así podrás ver los partidos:

Martes 16 de agosto

Atlas vs FC Juárez (19:00 horas) por Izzi

Mazatlán FC vs Querétaro (19:00 horas) por TV Azteca

Puebla vs Necaxa (21:05 horas) por TV Azteca



Miércoles 17 de agosto

Toluca vs Monterrey (19:00 horas) por Izzi

Cruz Azul vs Xolos (21:05 horas) por TUDN

Pachuca vs América (21:05 horas) por Fox Sports y Claro Sports

Jueves 18 de agosto

Santos vs León (19:05 horas) por Vix+

Atlético de San Luis vs Pumas (21:05 horas) por ESPN

