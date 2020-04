Tal parece que a falta de partidos de la Liga MX, la pasión se desborda fuera de la cancha. Miguel Herrera, técnico del América y el comentarista Carlos Albert, se han enfrascado en una fuerte discusión en torno a Renato Ibarra, porque mientras el Piojo trata de explicar que nunca dijo que quiere que el ecuatoriano acusado de feminicidio, regrese a las Águilas, Albert hace énfasis en que el director técnico otra vez, se fue de la boca.

"Yo dije esto, esto y esto sobre Renato. Su situación no sé cuál es, y fui muy claro. La directiva me avisó que está separado y no había manera de que alguien lo defendiera, si alguien lo malinterpretó y se enganchó Albert, es otra cosa".

Por medio de redes sociales y en el programa Reacción en Cadena, el comentarista le pide a Herrera un poco más de conciencia de género, porque el caso del ecuatoriano, que agredió a su pareja lo que lo llevó hasta el Reclusorio Sur de está Ciudad, no es algo que pueda y deba tomarse a la ligera.

"Yo como Carlos Albert no lo tengo que interpretar como nadie. Este tipo debería estar en la cárcel, y si no lo está es porque dio mordida. Yo le digo a Miguel que no tiene ni idea de lo que está pasando en el pasando en el mundo, le pregunto: Miguel, tienes una hija y quiero ver qué estuvieras pensando si a tu hija le pusieran una madrina a ocho meses de sus embarazo, y que le digas, no, todo está muy bien, ven otra vez, no pasa nada contigo".