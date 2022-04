Vaya sorpresa provocó ayer ver a Giovani dos Santos en las instalaciones del América, dentro de la práctica del plantel Sub-20 de las Águilas.

De inmediato, en redes sociales se empezó a especular con la posibilidad de que el medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 volviera al verdadero club de sus amores.



Pero los aficionados de ese equipo no tienen de qué preocuparse. Gio no es una opción para el siguiente torneo. Se trata de una simple concesión con alguien que ya estuvo en el club y tiene una buena relación con Santiago Baños, presidente deportivo del equipo. No más. Su rendimiento le cerró la puerta de la institución, al menos con esta directiva.