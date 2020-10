Aunque matemáticamente les pueden quedar posibilidades, Alex Diego, técnico de los Gallos Blancos de Querétaro tiene que reconocer que su equipo ha entregado el torneo.

“Tengo que reconocer que el equipo se entrega, pero con eso no nos alcanza. No fue un buen partido, intentamos de muchas maneras, con muchos jugadores, diferentes formaciones, pero con esta inercia negativa el estado de ánimo es bajo, pero mientras haya vida, seguiremos peleando”.

Es realista: “Hemos dejado ir el torneo, pero la fortuna no ha estado con nosotros, no son pretextos, asumimos la responsabilidad, es lo que tenemos, hemos intentado llevar al límite al jugador..., mientras esté al frente del equipo, y haya posibilidad, no podemos decir que no”.

LEER MÁS: Tercera victoria consecutiva del Necaxa; le ganó al Querétaro

No echa culpas: “No puedo hablar mal de mis jugadores, si tengo algo que decirles se los diré en el vestidor. No nos ha alcanzado y lo digo por todos. La inercia es negativa, es complicado entrar al vestidor y verlos con la cabeza abajo. No se llega al balón, expulsiones, en fin. Es difícil de analizar con la cabeza caliente”.