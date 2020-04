Aunque fue corta su estadía en el Sevilla, Javier Hernández dejó un vacío para algunos jugadores. Uno de ellos es Óliver Torres, quien lamentó la partida del delantero mexicano al LA Galaxy de la Major League Soccer.

“Una pena [que se fuera], porque me entendía bien con Javier”, señaló el mediocampista español a EL UNIVERSAL Deportes.

Incluso, Torres mencionó uno de los tantos de ‘Chicharito’ con la casaca de los andaluces como uno de los momentos más significativos.

“Recuerdo el gol que le hizo al Getafe (Jornada 10 de LaLiga 2019-20), fue una pasada… Pero el futbol es así, creo que él estaba aquí feliz, pero cuando llegó la oferta del Galaxy, pues se sintió tentado por regresar a América y comenzar una nueva aventura”, mencionó. “Le deseo lo mejor porque en los meses que estuvimos juntos fue un gran compañero”.

Sobre la calidad de los tricolores en el Viejo Continente, Óliver calificó que el futbol mexicano “es bueno, cada vez se hace más importante y se nota por sus jugadores de mucho nivel. He tenido a varios compañeros mexicanos además de ‘Chicharito’, sobre todo en el Porto: Miguel Layún, Diego Reyes y Héctor Herrera. Los jugadores mexicanos son muy competitivos, juegan con mucha intensidad y también con calidad. Andrés Guardado [del Real Betis] creo que es un jugador más que contrastado, con una gran carrera y mucha técnica…A [Diego] Lainez todavía no lo he visto mucho, es joven, tiene toda su carrera por delante para crecer”.

En Sevilla, Óliver Torres ha encabezado una fuerte campaña para que los españoles sean responsables en su aislamiento, por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al país ibérico, por lo que no dudó en enviarle un mensaje a los mexicanos que siguen de cerca al conjunto de Nervión.

“Yo creo que la mejor forma de parar el contagio es tomar medidas contundentes. El mensaje para los mexicanos es que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que no se tomen este asunto como algo ajeno, esto es un problema global que hay que tomarse con seriedad. Y cuando toque estar aislado, que se cumpla a rajatabla, porque es la única forma de parar el contagio”.

Al corte de caja en LaLiga con 27 juegos disputados, el Sevilla se quedó en el tercer lugar de la tabla, con 47 puntos, detrás del Barcelona (58) y Real Madrid (56); sin embargo, Torres confía en que la plantilla no perderá el ritmo si es que la campaña futbolística regresa.

“Lógicamente cuando estás un mes o más sin jugar, se nota en el ritmo de juego… Pero, por eso es tan importante trabajar en nuestras casas, seguir las directrices del área de nutrición. Cuando toque volver a las canchas, los jugadores que mejor se prepararon físicamente en el aislamiento tendrán ventaja, eso es obvio”.