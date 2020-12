Diego Bartolotta, quien fuera presidente del club Veracruzano de Futbol Tiburón, anunció que este lunes se presentará ante la Fiscalía del estado de Veracruz una demanda por fraude contra Víctor Montiel, Rafael Fonseca, Carlos Salcido, y la Liga de Balompié Mexicano.

Esto se basa en las promesas no cumplidas por parte de los dirigentes de la LBM, en pagar la operación del equipo, como originalmente estaba pactado. Se habla de una demanda por más de 5 millones de pesos.

Tomás Mundo, abogado de Bartolotta, explicó: "La demanda se inicia en Veracruz aunque se concluya en otro estado del país, así se permite, y se basa en las promesas incumplidas que se hicieron para cubrir con los gastos del equipo".

Todo comenzó, explica Mundo, "cuando aún no iniciaba la Liga. Ellos hablaron de que la LBM cubriría el 85 por ciento de los gastos, gracias a patrocinios y televisión, nosotros sólo el quince. Primero se retrasó el inicio de la Liga y nos dijieron: 'tú absorbe estos gastos, cuando comience te los vamos a reponer' ", y cuando inició la Liga, "nada, más largas, y nosotros cubríamos gastos de arbitraje (55 mil pesos por juego), viajes en avión (más de 100 mil), alquiler de campos...".

En la fecha dos, "Montiel nos fue a recibir al aeropuerto y les dijo a los jugadores lo mismo, que ellos se harían cargo, y con eso los futbolistas se quedaron más tranquilos, pero sólo fue darles más falsas esperanzas".

Todo reventó, Bartolotta ya no pudo pagar, "y pues lo 'invitaron' a salir de la Liga. Llegó un mail donde les decía que como no se habían cumplido con todos sus requisitos, que mejor nos dejaban fuera pero que podíamos regresar el próximo año. Y qué se supone que hacemos con las deudas que arrastramos, sin cumplirle a los jugadores".

Así que la aventura del club Veracruzano, "sólo dejó deudas y es por eso la demanda, además de muchas otras irregularidades que daremos a conocer en el momento justo".

Siempre se les dijo, agregó, "que por la pandemia se tenía que parar, pero no, ellos decidieron arriesgar".

MATOSAS

En el equipo estuvo inmiscuido Gustavo Matosas, extécnico de equipos como León, América, Atlas y Atlético de San Luis, quien salió por la puerta de atrás de la Liga MX, al estar vinculado a transacciones indebidas con jugadores y promotores. "Cómo ya no tiene cabida en la MX, quiso venir para acá, con la idea de que iba a ser presidente deportivo, pero lo que él quería era ser dueño del club. Por eso comenzó, junto con el técnico Carlos Cazarín, a enturbiar la mente de los jugadores, a ponerlos nerviosos. Decía que a Bartolotta ya le habían dado dinero, pero que se lo había clavado, que no quería pagar, y pues no era cierto. Ya no pudo hacer más, los jugadores comprendieron y se terminó yendo".