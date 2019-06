Leyendas de América y Chivas acaparan la CDMX

El antes Estadio Azul será un campo neutral, pero lleno de recuerdos para exjugadores del América y Guadalajara.

Mañana (17:00 horas), ídolos azulcremas y rojiblancos se verán en un duelo de leyendas que promete ser de alto calibre, al tener como invitados a Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista.

"Asistan al Azul, estarán grandes figuras, leyendas del América y Chivas, creo que verán un lindo espectáculo, es para una buena causa, para ayudar a exatletas que no están bien, verán a jugadores de época como "Cuau", "Zague", el "Negro" Santos...Con algunos me tocó jugar, a otros enfrentarlos, es lindo que juntes varias generaciones de los equipos más grandes y poderosos del futbol mexicano, además de la rivalidad que existe", expresó Reinaldo Navia, que estará por el bando azulcrema.

Por su parte, el "Chavalón" Camilo Romero, ídolo del Rebaño y ex seleccionado nacional, prometió un juego de calidad.

"La gente verá calidad, diferentes épocas de jugadores como el Bofo, por Chivas, y el Cuau, con el América. Lo veo bien, feliz y contento de volver a jugar acá en la Ciudad de México y por una buena causa. Volver a jugar es parecido a cuando vas a debutar, así la emoción, porque tienes el compromiso que la gente te vea bien, de volver a jugar en un estadio plagado de gente. Además tengo buenos recuerdos de este estadio".

Joel Sánchez es otra voz autorizada de las Chivas. El campeón de Liga en 1997 destacó que el juego de leyendas será a beneficio

"Un placer pisar esta famosa cancha, te llena de nostalgia y sentimientos, me emociono sólo de imaginar el estadio lleno, con la camiseta más hermosa que es del Guadalajara, contra el antagónico, los dos equipos más importantes del país. Son muchos objetivos por los que jugamos, mención especial a Héctor Carreón y a la fundación 'Vamos por más' , es importante apoyar a exatletas que están en difíciles condiciones", apuntó el "Tiburón".

Finalmente, Jesús Mendoza, ex de las Águilas, compartió que "este tipo de juegos son parejos, pero reñidos, ojalá venga mucha gente a vernos. Será por una buena causa, no sólo se busca el apoyo a exjugador sino a exatletas, vendrá Cuauhtémoc Blanco que se une a la causa de ayudar al jugador retirado. No todos los que se retiran lo asimilan bien, se lucha contra un sistema muy establecido en el futbol mexicano".