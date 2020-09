Ignacio Ambriz ve merecido el triunfo ante el Atlas. El técnico de León aseguró que después de tanto tiempo sin jugar por la pandemia, es mérito volver a jugar de esta forma. “Hicimos un juego aceptable y eso nos da el segundo lugar general”.

Es una lástima que la afición no pueda estar presente: “Qué más quisiéramos que estuviera nuestra afición, no sabíamos que tenemos ocho juegos sin perder en el estadio, pero eso viene de tiempo atrás, esto es gracias al gran esfuerzo de los jugadores, para tener ese futbol dinámico y de movilidad y eso no es fácil después de cinco meses inactividad”.

Paciencia ha sido la clave: “Lo más importante es que en dos juegos contra Tijuana y Atlas tuvimos paciencia y carácter de sacar los recursos futbolísticos, saliendo desde atrás, sabiendo cuando salir en largo, salir en corto, y lo mejor es tener los tres puntos”.

No desmereció al Atlas, “nos puso es serios problemas los primeros 30 minutos, nos apretaron muy bien, cada quien juega como le parece, pero el mérito de nosotros es salir de eso y ganar el partido según nuestro estilo”.