LaLiga: ¿Cómo entró el espontáneo al Mallorca ante Barcelona?

Aunque el futbol español es considerada una de las mejores ligas del mundo, también ocurren situaciones inexplicables como que un espontáneo ingrese al campo durante el partido entre el Mallorca y el Barcelona, a pesar de que era a puerta cerrada.

El espontáneo, vestido con la camiseta de Argentina, logró burlar este sábado las medidas de seguridad para saltar al campo e intentar hacerse un selfi con Jordi Alba.

A pesar de las estrictas medidas por la pandemia que limitan el número de personas presentes en el encuentro, un hombre vestido con la camiseta de argentina, marcada con el N.10 de Messi, interrumpió el partido en el minuto 52 cuando los azulgranas ganaban 2-0.

Las imágenes de televisión mostraron como el espontáneo intentaba hacerse un selfi con Jordi Alba antes de echar a correr perseguido por el personal de seguridad, mientras las cámaras se centraban en el portero del Barça, Marc André Ter Stegen.



¿Por dónde ingresó?

De acuerdo a información de Mundo Deportivo, no se reportaban aficionados alrededor del estadio en Son Moix antes del partido. Y el Real Mallorca informó la presencia de sólo 170 personas incluyendo a los dos equipos antes de cerrar los accesos.

Sin embargo, el espontáneo ingresó por el lado contrario a las bancas, sitio que no tenía tantos elementos de seguridad, por lo que habría aprovechado algún descuido de los escasos elementos para saltar al campo.

La persona, que además no contaba con cubrebocas, habló en los micrófonos de la transmisión del encuentro y dio algunos detalles de su osadía.

"Ha sido una experiencia guapa, salté una valla de 2 metros. Mi sueño es tener una foto con Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarlas", aseguró.