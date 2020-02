México Femenil pierde con Canadá y enfrentará a EEUU por el boleto a Tokio

La Selección Mexicana Femenil cayó ante Canadá (2-0) y clasificó a las semifinales del Preolímpico de Concacaf como segundo lugar de su sector; Estados Unidos, el próximo rival.

A pesar de que arrancaron con dominio en el H-E-B Park, las mexicanas se vieron superadas por la contundencia de las canadienses, que anotaron gracias a Christine Sinclair (26') y Shelina Zadorsky (46').

Las dirigidas por Christopher Cuéllar tuvieron en los primeros 20 minutos la posibilidad de pegar primero, sobre todo Jaqueline Ovalle, quien desperdició un cabezazo frente a la portería rival.

Goal @CanadaSoccerEN ! The veteran @sincy12 scores the opener as @miseleccionmx concedes the first goal in #CWOQ | #WeBelong pic.twitter.com/FIEw0EueNi

— Concacaf (@Concacaf) February 5, 2020