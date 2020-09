La meta en Pumas es ser campeones: Iniestra

Seguir invictos después de siete partidos no relaja a los Pumas. Gusta no sucumbir, pero no pierden el objetivo principal.

Andrés Iniestra, capitán felino, aseguró que los auriazules intentarán mantener su racha imbatida y también buscan levantar el trofeo del Guardianes 2020.

“No hay expectativas, sino hay una meta y es ser campeones, es un reto grupal”, aseguró el Lobo, durante la presentación de los nuevos automóviles que les otorgó uno de sus patrocinadores.



Sobre la racha positiva, bajo la dirección técnica de Andrés Lillini, Iniestra explicó que ha sido un reto, a la espera de mejorar el rendimiento.

“Es algo muy dificil, intentar seguir por el mismo camino y mantenerlo lo más pronto posible”, cerró.

