La Liga de Naciones es regresar al amauterismo: Martino

Jugar en canchas como la de Bermudas, podría decirse, le queda grande a la mayoría de los seleccionados mexicanos, pero también es verdad que vivir esos juegos en esas circunstancias, "es como regresar al amauterismo" reflexiona Gerardo Martino, técnico de la Selección.

"En algún momento (antes del duelo del viernes ante Bermudas) les decía a los muchachos que esto era como jugar en las inferiores de cualquier equipo de cualquier lugar, así se juega en un estadio parecido, y eso de alguna manera es el lado positivo que tratamos de encontrar".

Dio un ejemplo más profundo: "Si nos centramos sólo en el Chucky (Hirving Lozano) hace 20 días jugaba con la Juventus, uno de los 3 equipos más importantes en Italia, hace una semana después debuta en Champions ante el campeón Liverpool, y después debe venir a esta realidad, que es la que les toca... Hay que ponerse del lado de los futbolistas y del técnico para ver cómo se maneja esto, decirles que acá es dónde nos toca competir, decirles que no se olviden cómo se formaron".

Además, si no se aprovecha esto, "cómo vamos a entrenar. No sólo es traerlos para competir, sino también para trabajar, practicar, y que se identifiquen con la idea, si los trajéramos sólo para los partidos importantes, no le podríamos dar forma futbolística al equipo".

Panamá, una incógnita para Martino

Panamá es el rival. Panamá es a quien debe de ganarle México para seguir adelante en la Liga de Naciones de Concacaf.

Pero Gerardo Martino no tiene muchas referencias de los canaleros.

"La verdad es que siempre ha sido un rival de respeto, fue al último Mundial, pero sucede que está con un técnico nuevo, hace sus primeros partidos. Hemos vistos los duelos contra Bermudas y conforme pase el tiempo y tomen al idea de (Américo) Gallego seguramente la cosa irá para mejor, no tenemos muchos datos porque recién lleva un par de meses trabajando".

Mas una cosa es segura, no será igual que Bermudas: "Hay diferencia sustancial entre un equipo que hace un año jugó un Mundial, a otro que estuvo lejos de jugarlo, es una selección que nos va a proponer un esfuerzo significante, porque tiene muy buenos futbolistas, conozco a alguno de ellos, entiendo que ser un rival sumamente complicado".