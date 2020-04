Kalusha recuerda a sus compañeros de selección fallecidos

Con un emotivo mensaje, el exfutbolista del América, Kalusha Bwalya, recordó a sus compañeros de la Selección de Zambia, los cuales fallecieron el 28 de abril de 1993 en un accidente de avión.

“Hace 27 años, ese fatídico día en que nuestra amada selección pereció en las costas de Gabón mientras servían a nuestra madre Zambia desinteresadamente. Sus sueños son nuestros sueños”, escribió en sus redes sociales.

LEER TAMBIÉN: Miguel Layún reconoce que sí volvería a la Selección Mexicana

El exmediocampista de las Águilas, pudo salvar la vida gracias a que no hizo el viaje con el equipo para ese partido de la eliminatoria de África hacia la Copa del Mundo Estados Unidos 94 porque estaba con el PSV Eindhoven de Holanda e iba a realizar el viaje por separado.

Kalusha comenzó su carrera con el Mufulira Blackpool en 1979 para posteriormente emigrar al Cercle Brujas KSV de Bélgica en 1985 y con el que se mantuvo por cuatro años.

En 1988 fue nombrado el “Mejor Futbolista de África” por la revista France Football. En 1989 fue contratado por el PSV Eindhoven con el que se mantuvo hasta 1994 cuando fue contratado con el América de México, de la mano del holandés Leo Beenhakker.

It is today 27years ago, that fateful day that our beloved Gallant team perished off the coast of Gabon, while serving mother #Zambia selflessly. Their dreams are our dreams #KK11 #Chipolopolo #Dedication #Passion #Discipline #Talent #Legends pic.twitter.com/kmYvCGBOiP

— Kalusha Bwalya (@KalushaPBwalya) April 28, 2020