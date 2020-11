“Jugar en el América, lo más bonito en mi vida”, Leo Suárez

Leo Suárez reveló el sentimiento que le causa cada vez que se viste con la playera del América. El argentino aseguró que, desde que conoció a las Águilas, sabía la jerarquía que representa el club y se puso como objetivo defender el escudo azulcrema.

“Al América lo conozco desde hace mucho, cuando se jugaba la Copa Libertadores y, a los 14 años, viajé cuando estaba [en las categorías inferiores] del Boca Juniors y jugué un partido en Coapa; quedé impresionado con el club y uno de mis sueños era jugar en el Estadio Azteca”, comentó el volante, quien sumó 11 partidos y marcó un gol en la fase regular del Guardianes 2020.

"Jugar con este escudo es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida”, remató, durante una charla con aficionados del América. “Cuando me buscaron, no dudé en venir porque sé lo que era este club y es una experiencia que nunca olvidaré”.

Las Águilas esperan conocer a su rival para la Liguilla, ya que clasificaron en la tercera posición y se brincaron pasar por el repechaje.