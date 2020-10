Juan Reynoso se niega a tirar la toalla en Puebla

Juan Reynoso técnico del Puebla, no renunciará, el peruano está esperanzado en entrar dentro de los primeros doce de la tabla, a pesar de la mala racha que arrastra.

Del juego en el que su equipo cayó ante Monterrey, Reynoso expresó: “Tuvimos un primer tiempo bastante malito, por no decir otra cosa. Cuando íbamos bien nos cae el segundo y al inicio del segundo tiempo nos cae el tercero. La parte mala fueron esos primeros minutos, si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo, nos puede alcanzar. Nos falta tener más atención en lo defensivo y en lo ofensivo tener contundencia”.

No se irá del equipo: “Si yo viera que no hay respuesta y que bajas las brazos, daría razón, pero veo a los jugadores trabajar, entro al vestuario y los veo frustrados. Nos podemos ver a los ojos, nos reprochamos lo que nos tenemos que reprochar en lo interno”.

Peor hay otro enemigo en La Franja y ese es el arbitraje: “En todos los juegos han habido detalles que no se completan oportunidades. A Tabó le hicieron tres penaltis y sólo le marcaron uno. Ojalá esa suerte que no hemos tenido vengan a favor”.

Ya no quiere meterse en más problemas con los silbantes: “El partido anterior no podía dar conferencia porque estaba frustrado. Hoy hubiera preferido no venir, pero por respeto tuve que dar la cara. Estas situaciones son reales, pero seguiremos trabajando para meternos entre los 12, si competimos como lo hicmos en la segunda parte, se puede lograr”.