Jorge Sánchez se marcha de México con la misión clara: Hacer historia en Europa

Jorge Sánchez se sumará de manera oficial en las próximas horas a la legión de jugadores mexicanos en el futbol europeo.

Su llegada al Ajax de Ámsterdam, uno de los equipos más importantes del balompié de los Países Bajos, es el reto más importante de su carrera y en el que espera poder rendir cuentas positivas de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.



Para el ahora exjugador de las Águilas del América una gran ventaja que tendrá al llegar a su nuevo club será reencontrarse con Edson Álvarez, un amigo con el que espera hacer cosas importantes en Europa.

"Él (Edson Álvarez) está muy contento y esperando con ansias que llegue para recibirme con los brazos abiertos y esperemos hacer historia juntos como lo hicimos en América".

Para Jorge Sánchez su salida al futbol del extranjero es una señal de la calidad del futbolista mexicano, al que poco a poco se le empieza a tomar en cuenta para grandes escenarios.

"Lo dijimos durante los Juegos Olímpicos, en ese equipo había muchos jugadores con la capacidad de ir a Europa y ahora poco a poco se están abriendo las puertas para los mexicanos".



El seleccionado mexicano finalizó hablando de la comunicación que ha tenido con el técnico del Tricolor Gerardo Martino, quien se mostró feliz ante la salida del jugador al futbol neerlandés.

"Platiqué mucho con él (Gerardo Martino) y está tranquilo, muy contento de que más jugadores mexicanos puedan salir".

