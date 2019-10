Jerónimo Amione logra doblete en Europa

Este fin de semana fue una jornada gris para los delanteros mexicanos, Javier Hernández e Hirving Lozano se quedaron en la banca con sus clubes y Raúl Jiménez se fue en blanco, pero hubo un atacante mexicano que brilló con su equipo y lo lideró de buena forma

Jerónimo Amione volvió a lucir en la Liga de Finlandia, ahora con un doblete que alimentan sus expectativas como mexicano en el extranjero.

El delantero, quien vistiera las casacas del Atlante y Cruz Azul, evitó la derrota del FC Lahti frente al HIFK Helsinki (2-2), al firmar el primer tanto del cotejo y el de la igualada, este fin de semana.

Feliz por mis 2 goles de hoy!

7’ #vamospormas #amione #19 / Feeling happy about my two goals today! #Veikkausliiga pic.twitter.com/tEHZdtS8ba

— jero amione (@jeroamione) September 28, 2019