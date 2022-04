Javier Aguirre comenta que le “quedan ocho vidas” para la permanencia

El entrenador del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, ha afirmado que a su equipo le quedan "ocho vidas" y que por ello no pueden "despreciar ninguna", enfatizó, en alusión al calendario del tramo final de la la liga española y la visita de este sábado del Atlético de Madrid al estadio Son Moix, "un rival que te va a exigir y que vendrá sin pensar en la eliminatoria de la Champion (ante el Manchester City)".

"Solo tengo elogios para el trabajo que hace el Cholo (Simeone) en tantísimos años. Ellos vienen de una buena racha y nos va a exigir. No podemos equivocarnos, tenemos que ganar los duelos individuales y ser intensos porque necesitamos los puntos", aseguró Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita de los colchoneros a Palma.

El "Vasco", que debutará en el banquillo ante la afición mallorquinista tras sustituir hace dos semanas a Luis García Plaza, ha insistido en que su equipo "necesita" el apoyo de las gradas.



"El Atlético no regala nada y no creo que estén pensando en la Champion. Ojalá se de el mismo resultado de la ida (el Mallorca ganó 1-2 en el Wanda Metropolitano). Necesitamos el aliento del jugador numero doce que es nuestro público. Esta semana he visto bien a mis jugadores, el 'animómetro' está subiendo, pese a la derrota en Getafe y estamos preparados para recibir a uno de los grandes equipos de Laliga", señaló.

Aguirre es optimista ante la posibilidad de amarrar la permanencia (que está a 2 puntos) en los ocho partidos que quedan.

"La clave es ganar en casa. Somos un equipo que se está jugando el descenso, por ello, tenemos que poner intensidad. Si no es así, apaga y vámonos. Eso no tiene sentido, entonces lo mínimo que le podemos pedir a nuestros jugadores, a profesionales, es eso, intensidad".



A la pregunta de si iba a reforzar la defensa ante el Atlético de Madrid, Aguirre respondió que iba a intentar armar "el mejor" once posible: "Tenemos que defendernos, pero también atacar, aprovechar nuestras ocasiones porque necesitamos los puntos. Y eso, la efectividad arriba es un punto a explotar".

Con respecto a la polémica creada en el entorno de los bermellones por el arbitraje de Mateu Lahoz en Getafe, el técnico mallorquinista fue contundente: "Llevo 46 años en este negocio y nunca escucharás nada mío de los árbitros. En Getafe mencioné el VAR porque es tecnología nueva para mí, bueno, para todos".

"No tengo mucho interés en hablar de los árbitros, hay que dejar trabajar a esta gente porque, pues como nosotros, viven de esto y lo quieren hacer lo mejor posible y ya está. No, no es algo que me quite el sueño, ni me quita un minuto de mi vida", zanjó Javier Aguirre.

