Jaime Lozano va paso a paso rumbo a Tokio

Jaime Lozano va paso por paso. Primero Japón, después el Preolímpico y después los Juegos en Tokio 2022.

Pero sin el uno no hay dos o tres, así que el Jimmy encara este juego de preparación en Celaya, con mucha seriedad, con un rival que además de ser el anfitrión del evento olímpico, “tiene nivel y dificultad”.

“Este tipo de partidos me gustan mucho. Ojalá esto nos sirva para saber dónde estamos parados. El rival es buenísimo, aspirará para ganar la medalla de oro y me servirá para ver gente”.

Gente que debe de saber que tienen responsabilidad en sus espaldas que es conseguir el metal dorado, como lo ganó el equipo que compitió en Brasil 2014. “Es una bonita responsabilidad ser favorito, México se lo ha ganado y Japón ha crecido mucho, es un equipo dinámico y fuerte. Tiene algunos llamados a su equipo mayor, pero saldremos para mostrarnos y los muchachos a ganarse un puesto”.

Sabe que tiene que trabajar a marchas forzadas: “Es un proceso muy express. Me dieron un año para clasificar y un año para buscar la medalla. Ya lo hicimos una vez, porque no pensar en hacerlo otra vez”. No hay pretextos: “Si me pusiera a pensar que no logro las cosas, estaría en mi casa. Si me pusiera a pensar en todo lo que pudiera salir mal, no estaría aquí”.

Finalmente, dijo estar preparado si a la hora de la verdad, los clubes no le prestan jugadores: “Tenemos tres Fechas FIFA, esta, otra en octubre y noviembre y el Preolímpico también cae en Fecha FIFA, escogeremos a los mejores tendremos, pero siempre hay que tener un plan extra, pero ojalá que utilicemos el “A”.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram