Insólita expulsión de portero turco

Un tremendo error en la Liga Turca se hizo viral cuando el portero Serkan Kirintili se fue expulsado a los 13 segundos del partido.

Lo anterior sucedió cuando el guardameta del Konyaspor salió para buscar un balón largo, pero lo tomó fuera del área para evitar que llegara al atacante rival.

Por tal motivo, el árbitro decidió expulsarlo. El portero Kirintili salió desconsolado de la cancha.



Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS

— TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21, 2019