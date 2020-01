Ibrahimovic desata la locura por su llegada al Milan

Zlatan Ibrahimovic ya está en Milan para integrarse al equipo rossonero. En sus primeras declaraciones el sueco dijo sentirse feliz, "por regresar a casa. Uno a estado en otros clubes, pero está vez siendo que estoy de vuelta en mi hogar, me siento muy contento. Espero ver a todos los fans de vuelta en el estadio saltando".

IZ landed

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP

— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020