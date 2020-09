Hubo mejoría en Tigres: Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti aseguró que su equipo vio mejoría después de los malos partidos de las últimas jornada: “Pienso que hay buena mejoraría, tomando en cuenta el nivel del equipo que enfrentamos, ojalá dure para los próximos partidos”.

Lo que no lo dejó contento fue la expulsión, segunda consecutiva de su equipo, esta vez de Guido Pizarro: “Es un juego de contacto, se llega tarde, me molesta más que la expulsión, la jugada que la produce”.

En su análisis, el partido fue: “bien jugado por los dos equipos, para mí León es uno de los mejores equipos en el futbol mexicano en cuestión de generar llegadas a gol desde hace tiempo y el poder jugar de tú a tú con un rival así y tener aproximaciones me da tranquilidad. Los dos porteros tuvieron una buena actuación y fueron factor importante para salvar su portería”.

Nacho Ambriz: “Perdimos dos puntos”

Para Ignacio Ambriz, el León no sumó un punto, sino que perdió dos. EL empate le supo agrio al técnico de los Esmeraldas. “En vez de sumar, restamos; fue un partido en el que el adversario sabe a lo que juega, sabe manejar los tiempos del partido. En los primeros minutos pudimos anotar, pero distracciones no nos permiten sumar dos puntos importantes que nos meterían en los primeros lugares”.

Coincidió con Ricardo Ferretti, técnico rival: “Los dos porteros hicieron un gran juego, parecía que Nahuel (Gzumán) no había dejado de jugar. Jugar a las cinco de la tarde es imposible en esta temporada, quisimos defender nuestro estilo y no fuimos contundentes, el clima nos mató, las jugadas que tuvimos no las concretamos y es difícil ganar así”.

La falta de contundencia, asegura, “no es un problema, el problema sería que no llegáramos, antes éramos muy buenos cuando atacábamos, hoy no completamos las acciones ofensivas, hay que seguir trabajando en ese sentido”.