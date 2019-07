Mientras en el América van con su mejor artillería disponible a la Leagues Cup 2019, en el Houston Dynamo alistan un plantel alterno.

“Es complejo, en 40 días llevamos 12 juegos, nuestra plantilla es limitada pero haremos nuestro mejor esfuerzo. En algún momento tenemos que empezar, vamos a tratar de hacer las cosas bien, algunas van a salir bien y otras no, en diez años puede ser que este torneo sea prioridad”, destacó Wilmer Cabrera, técnico del Houston Dynamo.

Tan apretados son los tiempos en la Major League Soccer, que las prioridades para el Houston son evidentes: su liga. Incluso, tratan de dimensionar la importancia de medirse a un club de la jerarquía del América, pero el sentimiento esforzado.

“Naturalmente emociona, por eso estaremos motivados, vamos a presentar a un equipo importante, para enfrentar al América… Es el juego 13 en menos de 40 días, es un situación que ya se sale de nuestras manos, si hubiese sido en ocho días, sería ideal para así descansar, todos queremos jugar contra el América y me pondría los zapatos, pero no me da, es una linda oportunidad, sería ideal en mejores circunstancias”.

Pero al ser cuestionado de las virtudes de las Águilas, Cabrera se contradijo: “del América no sé, no conozco, llevan un sólo partido [del torneo de Liga MX]”.

La escuadra estadounidense viene de una victoria en la MLS, cuando el sábado se impuso al Toronto (1-3).

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram