Hobbit Bermúdez no se explica por qué Atlante no recibió la certificación

El Hobbit Bermúdez es un futbolista con bastante trayectoria en el futbol mexicano, así como también en el máximo circuito al defender las camisetas de América y el Atlante, en su momento en la Liga MX. Su nivel le alcanzó también para estar en la Selección Mexicana. Ahora está con los ‘Azulgranas’ en la Liga de Expansión, donde hace unos días le arrancaron la ilusión de regresar al futbol de primera.

“Me ha tocado estar en primera división, pero claro que también es una ilusión regresar y los jóvenes también hacen grandes torneos y que su trabajo obtenga frutos. Se siente feo porque yo estoy en esta institución (Atlante) y sé lo que hay atrás y creo que no hay ningún pero para que Atlante tenga esa certificación, el proyecto es muy estable y serio, no veo por dónde no pueda ser certificado. Sin decisiones ajenas a nosotros. A nosotros nos corresponde seguir manteniendo al Atlante en esa regularidad, pelear finales y darles alegrías a la afición”, recalcó.



El Atlante enfrentará este miércoles al Atlético Morelia en la disputa por el Campeón de Campeones. Los Potros lo harán como los monarcas del Apertura 2021. En el torneo recién culminado, su siguiente rival será el mismo que los eliminó en las semifinales, pero no lo ven como una revancha.

“Va a ser totalmente diferente, vamos a tomar como una oportunidad de levantar otro título y tener un año redondo. Más allá de quedar fuera, tuvimos tiempo para analizar. Fueron detalles que nos hicieron quedar fuera. Hicimos buen futbol, propusimos y fueron pequeños detalles donde se reflejó el resultado”, comentó Christian Bermúdez.

Lee también: Esto es lo que se sabe de la boxeadora mexicana que está en coma tras ser noqueada