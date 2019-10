Héctor Herrera lamenta los últimos escándalos de la Liga MX

Tras la victoria del Atlético sobre el Bayer Leverkusen (1-0), en la Champions League, el volante mexicano Héctor Herrera lamentó lo que recientemente ha ocurrido en la Liga MX, como la falta de pagos a los futbolistas del Veracruz y la gresca entre barristas del Atlético de San Luis y el Querétaro.

"Es una situación muy complicada la que están pasando tanto Veracruz, como lo que sucedió en el San Luis ante Gallos, es una situación que no me gustaría estar y no le deseo a nadie, incluso tengo compañeros ahí", afirmó el seleccionado mexicano. "Deseo de todo corazón que todo vaya bien para ellos y sus familias, porque debe ser difícil y me limito a hacer otro tipo de comentarios sobre esa situación”.

"HH" tuvo su segunda titularidad del año con los Colchoneros (todas las competencias), pero anhela tener más minutos de juego. "El trabajar siempre fuerte es lo que te va haciendo ganarte tu espacio; obviamente, la prueba final siempre son los partidos y cuando te toque tienes que aprovecharlo al máximo y creo que eso he hecho: trabajar muy fuerte y ser paciente, esperar siempre las oportunidades y creo que las veces que me ha tocado participar un poco lo he hecho bien para levantar la mano y que (el entrenador, Diego Simeone) sepa que puede contar conmigo".