El entrenador Gareth Southgate convocó a Harry Maguire a la selección de Inglaterra, para las eliminatorias de la Nations League contra Islandia y Dinamarca, a pesar de la participación del defensa en procedimientos judiciales en Grecia.

El zaguero se involucró en una escándalo desde el pasado jueves, después de que fue arrestado y luego acusado de una violenta discusión afuera de un bar en Mykonos, que también involucró a policías. El capitán del Manchester United negó todos los cargos.

Here is your first #ThreeLions squad of the year!

Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.

