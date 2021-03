Golazo de futbolista mexicana en la División 1 de la NCAA

La futbolista mexicana, Tanna Sánchez, consiguió uno de los goles más espectaculares del torneo femenil de la División 1 de la NCAA.

Tras un tiro de esquina, el balón le cayó a la seleccionada mexicana Sub-20 que, con una espectacular chilena, mandó la esférica a la red enemiga.

Al final, el equipo de la Universidad de Alabama se impuso 4-2 a la Universidad del Sur de Alabama.

"Este gol es para todos los que me apoyaron en algún momento de mi vida. Sin ustedes no habría sido posible", publicó la futbolista Twitter.

Hey ⁦@espn⁩ & ⁦@SportsCenter⁩ , we think our girl ⁦@sc_tanna⁩ deserves to be on Sports Center Top 10 after her goal this afternoon #RollTide #SCTop10 pic.twitter.com/VNioxxLrUi

— Alabama Soccer (@AlabamaSoccer) March 22, 2021