Ya sin el vínculo con el Galaxy de Los Angeles, el futbolista mexicano Giovani dos Santos se destapó contra su ex equipo y reveló cómo fue manejado el tema de sus lesiones.

En entrevista para Televisa Deportes, el jugador del América despotricó contra la forma en que lo atendieron. Incluso señaló que acudió con Carlos Pecanha, preparador físico de la Selección Mexicana y de las Águilas, para tener otra opinión.

“Hace cuatro meses empiezo a entrenar con el club, hay un dolor extraño, me diagnostican en el club y me dicen que era la rodilla, Pecanha me dijo otra cosa. En el club me querían inyectar, pero Pecanha me aconsejaba. Obviamente yo como empleado del club tengo que hacer lo que me dice el cuerpo médico del Galaxy”, declaró ‘Gio’.



Artículo Zlatan Ibrahimovic revienta al mexicano Carlos Vela

Universal Deportes El veterano futbolista sueco menospreció el nivel actual del delantero mexicano en la MLS y afirmó que él sigue siendo el mejor jugador de la liga

El mayor de los Dos Santos fue contundente: “De una lesión muscular, ellos la querían convertir en una operación, estaban tratando de adivinar qué era lo que yo tenía, si yo me hubiera quedado en el Galaxy, ahorita estaríamos hablando del retiro”.

Entre las acusaciones del atacante mexicano, indicó que recomendó llevar a su propio equipo para ayudarlo a recuperarse de las lesiones, pero que el equipo de la MLS siempre se negó.

También, Gio se desahogó y afirmó que le molestó mucho que le hayan cuestionado su mala rehabilitación por la falta de profesionalismo e indisciplinas.