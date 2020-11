Gerd Müller está durmiendo hasta su fin, acepta su esposa

Uschi Müller, la esposa de la leyenda del futbol alemán Gerd Müller habló acerca del drama que vive el ex goleador, al describir su estado de salud. En declaraciones a la prensa europea, la señora Müller, su esposa desde 1967, describió como ha vivido su marido los últimos tiempos.

“No come prácticamente nada, solo puede tragar. Está acostado en la cama casi las 24 horas del día. Rara vez tiene momentos de vigilia, es tan hermoso cuando abre los ojos, aunque solo sea por unos minutos. En un abrir y cerrar de ojos puede responder sí o no a las preguntas que le hacemos. A veces vemos la televisión juntos, incluso si él no entiende", comentó.

En el 2015, el Bombardeo fue diagnosticado con Alzheimer, y pasaba sus días en un asilo. "Hace solo un año todo era diferente. Pude llevarlo a la heladería. Pero luego llegó el coronavirus. Durante tres meses no pude visitarlo y no pude explicarle el motivo".

Ahora Gerd Müller está durmiendo hacia su fin. "Mantiene los ojos cerrados, solo toma comida en puré. Me da la sensación de estar tranquilo y sereno, no creo que esté sufriendo. Está durmiendo hacia la otra vida. Solo espero que no pueda reflexionar sobre su destino y condiciones actuales". Gerd Müller fue multicampeón con el Bayern Múnich, y consiguió el título mundial en la Copa del Mundo de Alemania 74. Fue campeón de goleo en el Mundial de México 70.