Futbolista sufre la explosión de Beirut, “donde vivía quedó destruido”

El pasado martes un depósito que contenía explosivos incautados provocó un impresionante estallido en el puerto de Beirut que conmocionó al mundo y que dejó 73 muertos y al menos 3,700 personas heridas, además la ciudad fue declarada como zona de desastre.

A unas cuadras donde fue el origen de la explosión vivía el futbolista argentino Lucas Galán, quien la mayor parte de su carrera la hizo en la capital libanesa hasta hace año y medio.

“El club donde jugaba estaba a unos siete kilómetros del estallido, pero yo viví toda la vida en la zona de mejor clase que está aproximadamente a quince cuadras de donde fue la explosión. Por los videos que he visto hoy no hay nada. Hablé con un periodista amigo, muy conocido de allá, y le pregunté si había llegado hasta donde yo vivía, porque él conocía. Y me dijo que sí, que está todo absolutamente destruido y que es peor que en la época de la guerra”, lamenta el futbolista de 32 años.

El futbolista llegó a el Líbano en 2014 para jugar con el Salam Zgharta y después con el Al-Ansar, fue en esta liga donde logró su mejor nivel, ya que con ambos equipos se convirtió en el máximo goleador de la temporada.

Pese al tiempo que lleva fuera del Líbano, Galán sufre lo que está ocurriendo en el que en algún momento fue su hogar, “es terrible. Hay mucha gente de bien, ellos han sufrido mucho la guerra en Beirut, que ha destruido todo. Y ahora esto, no lo puedo creer”, finalizó el exfutbolista.