Futbolista alemán sube a la tribuna para agredir a un aficionado

El Hamburgo cayó por 4-1 ante el Dynamo Dresden y fue eliminado de la Copa de Alemania, pero la atención se la llevó el centrocampista Toni Leistner, quien después del partido se enfrentó a la afición en las gradas.

Leistner subió a las gradas, empujó y tomó de la camisa a un aficionado al que llevó al suelo. Regresó a la cancha enmedio de reclamos y empujones. Según Sport1, Leistner fue insultado por la afición, lo que le hizo subir a la tribuna.



Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

