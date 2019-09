Fuerte operativo de seguridad para el Clásico Tapatío

Serán mil 450 efectivos de la policía de Zapopan, los que estarán vigilando que todo, antes, durante y después del Clásico tapatío, con cinco filtros de revisión y mucha vigilancia en los alrededores del inmueble rojiblanco, para buscar que el saldo sea blanco al finalizar el mismo.

Según los números, el estadio tendrá una entrada de 47 mil asistentes, así que recomiendan a la afición que llegue con anticipación al estadio, para evitar cualquier problema y la vialidad sea ágil en todo momento.

El comisario general de seguridad pública de Zapopan, Roberto Alarcón, precisó que su corporación tendrá 600 elementos que estarán en coordinación con 850 personas más, de cinco empresas diferentes de seguridad privada, proporcionados por el club.

Los grupos de animación han sostenido una reunión con el cuerpo de mandos de la Policía de Zapopan, para buscar que la convivencia antes, durante y después, sea con respeto. Se tendrá vigilancia especial con ambos grupos.

Los cinco filtros estarán instalados antes de que inicie el partido, al tiempo que se recomienda que quien no tenga boleto, no vaya al estadio ni sus inmediaciones. La recomendación de que lleguen temprano, es para que no haya ningún contratiempo en los filtros de revisión.

Además, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, estará activa con 60 oficiales, quienes estarán supervisando las medidas de seguridad, antes, durante y después del encuentro, dentro y fuera del estadio.

Además, se contarán con vehículos de emergencia para prevenir incendios, como pipas y vehículos con herramientas. Cabe destacar que está prohibido el uso de pirotecnia o productos elaborados con base en pólvora.

Recomiendan que los asistentes se abstengan de hacer fogatas o encender utensilios para cocinar o para preparar alimentos, si no se cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

Quienes quieran utilizar braseros, al desocuparlos deben asegurarse de apagar bien el fuego, que el carbón esté frío y que quede muy empapado con agua hasta que deje de lanzar humo. También es importante no dejarlo en el suelo.

Recomendaciones