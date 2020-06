Fernando Morientes sabe lo que es cargar con altas expectativas desde joven y mantiene su gusto por los mexicanos que hacen presencia en LaLiga, como Diego Lainez, a quien le insiste tener paciencia en el Real Betis.

“(Diego) Lainez es un jugador joven que está creciendo, empezó con muchas ganas tiene talento, con mucha calidad también es (Andrés) Guardado que conoce perfecto la liga española, por eso las expectativas. (Lainez) no ha terminado de cuajar en los planes del técnico Rubi, pero con paciencia y calma puede ser un jugador muy importante con el Betis”, apuntó Morientes durante una videoconferencia de LaLiga con prensa mexicana.



Lainez fue fichado por el Betis por más de 14 millones de dólares, pero ha sufrido en continuidad; suma 207 minutos de actividad en LaLiga y 234’ en Copa del Rey.

Además, ‘El Moro’ calificó de “extraordinario” al delantero mexicano Raúl Jiménez, por su buen paso con el Benfica y el intratable momento que tiene en la Premier League, con el Wolverhampton; sin embargo, no culpó al Atlético de Madrid por dejarlo ir en agosto de 2015.

“Si piensas en el momento actual, piensas que podía estar dando su mejor versión en el futbol español, pero los grandes clubes tienen muchísimos jugadores y en el momento que un club pide que se tiene que marchar es porque hay varias cosas en el club que lo tienen claro.

“Creo que hay jugadores que también tienen un mejor rendimiento dependiendo del equipo en el que jueguen. He jugado 17 años y mi rendimiento no fue igual en otros equipos, muchas veces no tiene que ver con la calidad para que el goleador saque sus mejores virtudes tiene que estar rodeado de grandes compañeros”, agregó el exdelantero del Albacete, Real zaragoza, Real Madrid, AS Mónaco, Liverpool, Valencia y Olympique de Marsella.

En su paso por el Viejo Continente, Raúl Jiménez acumuló 10 anotaciones con el Atlético de Madrid y 31 con el Benfica, mientras que con los ‘Wolves’ lleva 39 con actuaciones que lo tienen en la mira de gigantes europeos como la Juventus, el Manchester United, incluso se habla de un nuevo interés del Real Madrid.

Por otro lado, Morientes se mostró contento por el retorno de LaLiga, luego de meses de paro por la pandemia de coronavirus.

“No es lo mismo entrenar en casa que en las instalaciones deportivas, hay mucha incertidumbre, mucha expectativa en la gente. Los futbolistas están deseosos de ver ese estado físico, el llegar en óptimas condiciones, al final, el futbolista es un deportista de élite y meses sin competir se nota mucho, pero el nivel será excelente, el que todos queremos, el primer partido será diferente (en intensidad), pero los jugadores volverán a fijar la mente en los objetivos fuertes”, remató.

También te puede interesar: Raúl Jiménez sería una de las opciones para reforzar al Real Madrid