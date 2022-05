Falleció la esposa del futbolista mexicano Ulises Dávila

El futbolista mexicano Ulises Dávila está de luto debido la muerte de su esposa Lily Pacheco.

Fue durante la noche del domingo cuando el club donde milita Dávila, el Macarthur FC, informó la situación.

“Nos entristece saber que la esposa de Ulises Dávila, Lily, ha muerto trágicamente esta noche. El club quiere expresar sus sentidas condolencias a Ulises, su hijo y su familia en estos difíciles momentos”, escribió la institución.



Dávila llegó al futbol de Australia en 2019, primero estuvo en el Wellington Phoenix, para 2020 Ulises y Liily celebraron el nacimiento de su hijo.

Tras dos temporadas con Wllington para la campaña 2021/ 2022 el mexicano fichó con el Macarthur donde ha anotado siete goles en 23 partidos.

