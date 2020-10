Fallece juvenil del Manchester City a los 17 años

El Manchester City rindió tributo este lunes a Jeremy Wisten, un exmiembro de su academia de formación, que ha fallecido con 17 años.

"Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares. Nuestros pensamientos están con vosotros en estos momentos difíciles", indicó el club en un mensaje de Twitter.

El delantero inglés Raheem Sterling y el defensa francés Aymeric Laporte su sumaron a los mensajes de apoyo. "Terribles noticias. Descansa en paz, joven ", escribió Laporte.

Wisten había nacido en Malaui, aunque llegó al Reino Unido junto con su familia a los pocos meses de edad, y se unió al City en 2016, donde jugó en categorías formativas.

