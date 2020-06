FA Cup: Chelsea vence al Leicester y pasa a semifinales

El Chelsea superó este domingo al Leicester City (0-1) gracias a un tanto de Ross Barkley y se metió en las semifinales de la 'FA Cup' (Copa de Inglaterra).

El centrocampista inglés fue quien rompió la igualdad en el King Power Stadium a los 63 minutos de partido.

Barkley, que había salido unos minutos antes en sustitución del jovencísimo Billy Gilmour, adelantó al Chelsea al lanzarse a rematar un envío cruzado del brasileño Willian.

El Chelsea castigó de esta manera a un Leicester que adoleció de pegada y cuyas ocasiones más claras recayeron en el actual máximo goleador de la Premier League, Jamie Vardy.

El 'nueve' de los 'Foxes' no estuvo acertado de cara a puerta y no pudo evitar que su equipo cediera en la misma ronda que en 2018, cuando también el Chelsea lo mandó a casa.

Los de Frank Lampard se unen de esta manera al Arsenal, que eliminó al Sheffield United, y al Manchester United, que pudo con el Norwich City. El último duelo que compondrá las semifinales será el que mida al Manchester City y al Newcastle United.

