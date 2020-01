Estuve cerca de ir al PSG, pero ahora llego al Atlas: Acosta

En un acto encabezado por Pedro Portilla, presidente ejecutivo del Atlas de Guadalajara, dicho club presentó de manera formal a sus tres comprometidos refuerzos para el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Se trató de Luciano Acosta, Javier Abella y Germán Conti, quienes de inmediato mostraron su compromiso por responder a las expectativas y lograr resultados importantes en los Rojinegros.

El atacante argentino Luciano Acosta comentó “quiero cumplir con los objetivos del club y los desafíos”, tras militar en la campaña pasada con otro club rojinegro, el D.C. United, de la MLS de los Estados Unidos.

Acosta además recordó cuando estuvo cerca de fichar con un club europeo. “Tuve la posibilidad en enero pasado de ir al PSG y no se dio por problema entre clubes, pero llego al Atlas que es una institución grande”.

De acuerdo a declaraciones previas del mismo futbolista sobre lo sucedido: “Ya estaba yo en Francia. Me había despedido de todos acá, me quedé en un hotel, tenía ya mi número de camiseta, firmé contrato y solo esperaba la presentación, pero los clubes no llegaron a un acuerdo”.

En cuanto a las bajas del Atlas se concretaron las del paraguayo Osvaldo Martínez, el argentino Facundo Barceló y los colombianos Andrés Andrade y Jorge Segura. En tanto que el argentino Ricardo Álvarez está a la espera de una buena oferta.

