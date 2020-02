Este Liverpool, ¿el mejor equipo en la historia de la Premier League?

El Liverpool acaricia el título de la Premier League. Con una victoria 4-0 sobre el Southampton, los Reds se colocaron con una ventaja de 22 puntos sobre el Manchester City, la brecha más grande que cualquier líder ha tenido al término de un día en la historia de la competición.

Conquistar la liga inglesa, por primera vez en 30 años, está cerca, sólo una catástrofe le arrebataría el trofeo al entrenador Jurgen Klopp.

El Liverpool también aspira a otro logro importante en la Premier League: terminar invicto, tal como el Arsenal en la campaña de 2003-04 también parece algo muy probable, con 13 juegos restantes.

Un debate que no está muy alejado es si el cuadro dirigido por el alemán es el mejor en la historia del balompié británico. Desde marzo de 2019, los Reds han obtenido 100 puntos de 102 posibles.



points from the last available.

This team pic.twitter.com/C06jKL7K9Z

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2020