España sufre y remonta ante Sudáfrica en su debut mundialista

España se estrenó en el Mundial 2019 con un triunfo 3-1 sobre Sudáfrica, gracias a dos goles de penal marcados por la delantera Jennifer Hermoso y a un tanto de Lucía García, este sábado en Le Havre.

Con este triunfo, el primero de España en un Mundial tras finalizar Canadá-2015 con dos derrotas y un empate, el equipo dirigido por Jorge Vilda iguala en lo alto del grupo B a Alemania, que horas antes ganó a China por la mínima (1-0).

La estrella sudafricana Thembi Kgatlana, mejor jugadora de África en 2018, había puesto por delante a su equipo con un excepcional disparo en el minuto 25.



Pero España, durante muchos minutos tensa y sin ideas, reaccionó en la segunda parte. Jennifer acertó dos veces de penal (69 y 82) y Lucía García puso la puntilla (89).

En la primera parte la Roja enlazó largas posesiones sin sustancia, sin hacer daño a las Banyana Banyana, sólidas como bloque defensivo y a las que les bastaban dos o tres pases para generar situaciones de uno contra uno ante las defensas.

Así llegó el espectacular tanto de Kgatlana, un tiro a la escuadra al que no llegó la arquera Sandra Paños.



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 8 de junio de 2019