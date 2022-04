Erik Ten Hag es oficialmente nuevo técnico del Manchester United

El Manchester United anunció el jueves en un comunicado que el neerlandés Erik Ten Hag, actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, será su entrenador a partir de la próxima temporada.

"El Manchester United está encantado de anunciar la elección de Erik Ten Hag como entrenador del primer equipo", escribieron los Red Devils, que precisan que el entrenador de 52 años firma hasta 2025, con opción de una temporada más.

Después del despido del noruego Ole Gunnar Solskjaer a finales de noviembre, el United había nombrado al alemán Ralf Rangnick como interino hasta final de temporada, para tener tiempo para elegir un nuevo entrenador, con Rangnick pasando a tener un rol de consejero dentro del club.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, objetivo desde hace años de los Red Devils, pareció mantener durante meses la posibilidad de tomar el cargo, después de su experiencia en Premier League al mando del Southampton y Tottenham.



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022