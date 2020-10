Equipo de Landon Donovan abandona partido por insultos homofóbicos

Landon Donovan y el equipo al que dirige, el San Diego Loyal de la USL Championship, dieron un ejemplo al mundo del futbol durante el duelo que sostenían ante el Rising FC, y es que abandonaron el partido después de que uno de sus futbolistas fue víctima de insultos homofóbicos.

Al minuto 52 de tiempo corrido, el jugador Collin Martin fue discriminado por su homosexualidad por el rival Junior Flemming, acción que hizo que Landon Donovan explotara e ingresara al campo para reclamar, pero el árbitro no toleró su protesta y lo echó del partido.

Los insultos homofóbicos provocaron que Donovan se llevara a sus jugadores al vestidor para renunciar al partido, a pesar de que el marcador les favorecía.



The San Diego Loyal walked off the field in protest Wednesday night, saying a Phoenix Rising player used an anti-gay slur directed at openly-gay midfielder Collin Martin.

Manager Landon Donovan discussed the incident with the referee and Phoenix head coach Rick Schantz. pic.twitter.com/WlOYauQhgV

— SportsCenter (@SportsCenter) October 1, 2020