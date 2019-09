Enrique López Zarza es el nuevo DT del Veracruz

Raúl Arias comenzó a mover sus piezas en el Veracruz y la primera era presentar al nuevo director técnico.

Enrique López Zarza, quien tuvo sus mejores años como jugador en los Pumas, y que tenía más de trece años sin dirigir en la Primera División, tomó las riendas del cuadro jarocho.



“Vengo con mucha ilusión, me voy a tirar de cabeza para salvar a Veracruz, de eso pueden estar seguros”, comentó el técnico.

De inmediato se comenzaron a tomar decisiones drásticas en el equipo.

Arias anunció la baja definitiva del central Leiton Jiménez: “Según el reporte médico, el señor Leiton Jiménez no se reportó a su rehabilitación en dos días, todo un fin de semana. El no tener esa conciencia de lo que está en juego, de la importancia que tiene él en el equipo, da la impresión de lo que representa el futbol en esta ciudad. No necesitamos jugadores que nos den migajas”.

