¡En vivo! Napoli vs Genk, Champions League

Liverpool, actual campeón de la Champions League, Napoli y RB Salzburgo pelearán por los dos lugares del sector rumbo a octavos.

Al equipo donde milita Hirving ‘Chucky’ Lozano le basta con sumar un punto ante el endeble Genk para acceder a la siguiente fase.

Liverpool will go through if they draw, or if Napoli lose to Genk.

Napoli will go through if they draw, or if Salzburg do not beat Liverpool.

Salzburg will be through if they beat Liverpool and Napoli do not beat Genk. #UCL permutations

