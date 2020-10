En Tigres no se suben a la nube, después de cuatro triunfos seguidos

Leo Fernández se está compenetrando cada vez más con la disciplina de Tigres, tanto que asegura que estos cuatro triunfos consecutivos, no los harán perder el piso.

“Estamos logrando tener un juego bueno, pero tenemos muchas cosas por mejorar… Pensar que está todo bien porque ganamos algunos partidos, no, no es así, hay que mejorar muchas cosas más. Sí, vamos enrachados, pero no podemos enloquecernos”.

No hay apuro por meter muchos goles en cada juego:

“Puede ser que la diferencia de goles sea importante al final, pero más los triunfos, sumar de a tres es fundamental. Lo que cuenta son los puntos, si tenemos un gol a favor, pues mejor aún. Tratar de hacer más goles es bueno, pero primero los tres puntos”.

Espera que la Fecha FIFA no haga daño en el andar del equipo: “Eso va en la mentalidad, por ahora que tengamos la Fecha FIFA no nos vamos a desenfocar. Igual tenemos días más tranquilos, pero la mentalidad siempre será la misma, de ganar”.