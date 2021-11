En diciembre, Martino volverá a sufrir para armar al Tricolor

El de anoche en Charlotte no fue el último juego molero de la Selección Mexicana durante 2021.

Aunque no se ha hecho oficial, el 8 de diciembre se medirá con Chile en Austin, Texas... Y Gerardo Martino volverá a sufrir demasiado para armar una lista medianamente decente.

Para esas fechas, varios clubes ya habrán empezado la pretemporada, otros estarán de vacaciones, algunos más en plena Liguilla y no es Fecha FIFA, por lo que no vendrán los “europeos”, así es que el Tata se enfrentará a innumerables problemas en el armado de su equipo, así es que no sería raro que volvamos a ver a otro equipo alternativo, como anoche.