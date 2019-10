En América condenan el acoso sexual a jugadoras

[email protected]

Leonardo Cuéllar, entrenador del América de la Liga MX Femenil, lamentó que el juego amistoso e internacional de las Tigres y el Houston Dash terminara con un penoso capítulo de acoso, según una secuencia fotográfica que exhibió a un fanático manoseando a Sofía Huerta, jugadora que cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

"Es una pena que México se haya dado a conocer mundialmente por esta situación... Es necesario recuperar esos valores para la juventud y que no sea una normalidad [el acoso a la mujer], hay quien dirá que es exagerado, pero no, una disculpa a Sofía, que la conozco del Mundial Japón 2012, jugando con México Sub-20, una disculpa en lo que cabe, esperamos que las acciones que tome Tigres sean drásticas", condenó el timonel. "Es lamentable lo que acaba de pasar, queda digerirlo de la mejor manera y convertirnos en un ejemplo de no caer en estas vulgaridades".



Asimismo, el estratega dejó ver que la institución azulcrema tiene los protocolos necesarios para proteger a sus futbolistas.

"Es admirable el cóomo se maneja América en todos los aspectos. El equipo sólor ecibe apoyo, las jugadoras son la prioridad, manejadas en una imagen importante y en ese proceso del profesionalismo aceptan su responsabilidad, vamos por buen camino, nuestra afición es leal, quiere campeonatos y que se juegue bien, eso loa ceptamos con toda propiedad", concluyó Cuéllar en conferencia de prensa.